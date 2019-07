A Vasto in piazza Barbacani c’è il "Natale per Hobbisti"

Da ieri e per tutto il fine settimana in piazza Barbacani a Vasto ci sarà il mercatino proposto dall'associazione La Valigia delle Idee in collaborazione con il Comune di Vasto dedicato "alle realtà artigianali locali che con le loro mani creano oggetti unici e particolari.

Nel corso della manifestazione saranno presenti momenti di confronto sulla creazione e lavorazione e sull'importanza del recupero della manualità artigianale".

Gli espositori saranno presenti dalle 10 in poi nei giorni 9 e 10 dicembre, 16 e 17 dicembre, 4 e 5 gennaio.