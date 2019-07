A San Salvo la festa di fine anno Uisp dedicata alle discipline ciclistiche

Domenica 10 dicembre il Poseidon Beach Resort di San Salvo Marina ospiterà la festa di fine anno della Uisp con le premiazioni degli atleti e delle società che si sono distinti nell'anno agonistico 2017 nellle varie discipline della bicicletta: ciclismo su strada, ciclocross, mountain bike e duathlon. A fare gli onori di casa il Velo Club San Salvo del presidente Maggitti che, insieme alla Ciclistica Valle Trigno, ha dato vita ad una appassionante campionato regionale di cicloturismo. Saranno presenti i maggiori esponenti del ciclismo Uisp abruzzese, dal presidentissimo Umberto Capozzucco, ai responsabili dei vari settori Uisp: Bruno Fantini (responsabile Uisp Chieti), Fabio Marino (responsabile fuoristrada), Alessandro Masciulli (responsabile strada), Amedeo Di Meo (responsabile Duathlon).

Nel corso della manifestazione verranno premiati anche i vincitori del giro d’Italia Uisp strada che ha avuto più tappe in terra abruzzese, nonché i vincitori del campionato nazionale duathlon, disputatosi a Crecchio ed i vari circuiti a tappe della galassia Uisp (Coppa Abruzzo strada, ciclocross, mtb e duathlon). A presenziare esponenti dell’amministrazione sansalvese e dirigenti nazionali Uisp per dare il giusto riconoscimento per i traguardi raggiunti .