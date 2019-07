’Così Celeste’, in centro il concerto dei Warm Up che festeggiano i 10 anni di attività

Tradizionale appuntamento con 'Così Celeste', concerto di Natale della Corale Warm Up, ieri sera nel centro storico di Vasto. In corso Italia, tra gli ex palazzi scolastici, la corale diretta dal maestro Sandro Bronzo ha eseguito tanti brani del suo repertorio e in particolare quelli legati al Natale. Quello di ieri sera è stato un concerto particolarmente emozionante i Warm Up che quest'anno celebrano il decennale di attività. "Un grazie a tutti coloro che hanno scelto di partecipare al concerto - commentano i responsabili dei Warm Up - e un grazie all'assessore Luigi Marcello e al consorzio Vasto in Centro".

Sono tanti gli appuntamenti in calendario in queste settimane per portare a tanti gioia e allegria a tempo di musica. Questa sera ci sarà un concerto nella chiesa di San Buono.

Poi, sabato 16 dicembre, grande appuntamento al Palace Hotel di Vasto Marina per la festa dei 10 anni. Il programma prevede una cena ed il concerto della Corale con tanti ospiti speciali e la partecipazione dello storico gruppo Homo Sapiens.

