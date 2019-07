Si è spento Mimmo Santini, storico presidente del Gruppo Folk ’Aniello Polsi’

Si è spento ieri, all'età di 77 anni, Domenico Santini, per tutti Mimmo, fondatore e storico presidente del Gruppo folk Aniello Polsi.

Per tantissimi anni ha portato avanti il suo impegno per conservare e tramandare alle future generazioni le tradizioni dell'Abruzzo e di Vasto. Numerose le manifestazioni in cui ha guidato il Gruppo Folk Aniello Polsi, nato nel 1983, in Italia e all'estero, organizzando anche per diversi anni la rassegna Uaste 'bbelle, terra d'eure.

I funerali di Domenico Santini si terranno sabato 9 dicembre, alle 10, nella Parrocchia di Santa Maria Incoronata a Vasto.

"Noi del Comitato di Quartiere Portanuova vogliamo ricordare un Vastese verace, Domenico (Mimmo) Santini, che negli anni, in qualità di Presidente del Coro Aniello Polsi, ha portato avanti la cultura canora della Vastesità.

Il Coro da Lui presieduto per molti anni è sempre stato presente nei momenti culturali della nostra città, del Comprensorio del Vastese e della provincia di Chieti anche se, negli ultimi tempi per malattia, ha dovuto abbandonare la carica di Presidente ma il suo cuore è sempre rimasto vicino ai coristi e musicisti del Coro Aniello Polsi".