Nel periodo delle feste Pulchra rinforza il servizio di pulizia in centro storico

Nel periodo delle festività natalizie a partire da oggi la Pulchra Ambiente ha predisposto un servizio un servizio di pulizia pomeridiana del centro storico. La società che si occupa dell'igiene urbana a Vasto "ha organizzato, infatti, in un turno supplementare, il presidio delle aree di maggiore frequentazione, la pulizia di strade e piazze, lo svuotamento dei cestini getta carta. Per tale servizio sarà impiegato un motociclo elettrico e un addetto alla pulizia manuale, per la massima discrezione e il minore impatto ambientale possibile. Il servizio di pulizia straordinaria pomeridiana sarà attivo tutti i giorni, festivi compresi, fino al 7 gennaio 2018.

Nel resto della città sarà assicurato il servizio quotidiano di spazzamento, tutti i giorni, senza interruzioni, con spazzatrici meccaniche e addetti manuali. Come ogni anno, l’impegno è rendere la città pulita sin dalle prime ore del mattino, specie nelle festività quali Natale e Capodanno".

Nel periodo delle festività sarà regolarmente attivo il servizio di raccolta differenziata. "L’Ecosportello e il numero verde saranno attivi in tutte le giornate feriali per l’intero periodo natalizio".