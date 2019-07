Il riconoscimento dei ragazzi di Roccaspinalveti per il compianto Giuseppe Ninni

Ha allenato tanti giovani, oggi avrebbe compiuto gli anni, ma se n'è andato troppo presto.

Gli amici e i ragazzi di Roccaspinalveti non dimenticano, nonostante la sua scomparsa, Giuseppe Ninni. I valori che ha impresso ai giovani del paese sono ancora vivi nel ricordo di tutti, per questo nei giorni scorsi è stata apposta una targa in sua memoria all'interno del campo sportivo comunale: "Gli amici riconoscenti a ricordo di Giuseppe Ninni e del suo impegno nell'infondere i valori sani e profondi dello sport".

"I ragazzi ti augurano tantissimi auguri!", è il messaggio che gli amici rivolgono a Giuseppe nel giorno del suo compleanno.