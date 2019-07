Alunni della "Spataro" al cinema per studiare il giallo di Agatha Cristie

È stato veramente un caso lunedì scorso quando, durante la spiegazione del racconto giallo, Francesco, un nostro compagno, ha espresso il desiderio di vedere il più celebre giallo di Agatha Christie in questi giorni al cinema: Assassinio sull’Orient Express. Detto fatto: ci siamo subito organizzati con la nostra maestra d’italiano Rosaria Spagnuolo e siamo andati il 6 dicembre 2017, di pomeriggio, al cinema Corso per vedere il remake di Kenneth Branagh, con un bel gruppo di ragazzi della quinta B e C della Scuola Primaria “G. Spataro”, per vivere insieme la nuova versione cinematografica del celebre giallo.



Il film ci è piaciuto moltissimo: le scene erano molto coinvolgenti, il cast d’eccezione, il delitto molto efferato e l’infallibile ispettore Poirot è riuscito a cogliere tutti gli indizi con il suocarattere determinato, riflessivo e ironico. Molto bello il finale veramente sorprendente!



È stata un’esperienza indimenticabile che ci ha aiutati a capire meglio il racconto giallo. Ora ci attende la lettura del libro a scuola. Diventeremo, forse, dei giallisti!

I ragazzi delle quinte B e C della Scuola “G.Spataro” - Comprensivo 1 - Vasto