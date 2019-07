A Vasto l’omaggio alla statua della Madonna in piazza Marconi nel giorno dell’Immacolata

L'omaggio alla statua della Madonna all'ingresso della Villa Comunale è un appuntamento che si rinnova anno dopo anno ed è da sempre nei cuori dei vastesi. Anche in questo 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, in tanti hanno preso parte alla semplice ma intensa cerimonia in piazza Marconi guidata da don Domenico Spagnoli, parroco di Santa Maria Maggiore. Dalla chiesa del centro storico è partita una breve processione con la Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone e tanti bambini.

Poi, come da tradizione, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto a deporre due mazzi di fiori ai piedi della statua con l'ausilio dell'autoscala. Anche i tanti bambini presenti alla cerimonia hanno voluto rendere omaggio alla Madonna deponendo fiori ai piedi della statua nell'aiula riqualificata lo scorso anno, così come tutta l'area, dall'amministrazione comunale. E, questo spazio che da piazza Marconi permette l'accesso alla Villa, è stato anche adottato dal Lions Club Adriatica Vittoria Colonna così come evidenziato anche nella targa scoperta dal vicesindaco Paola Cianci, dall'assessore Luigi Marcello e dal vicepresidente del Club Francesco Nardizzi.