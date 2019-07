A San Salvo tre giorni con Vinum et Cultura: si inizia questa sera in piazza San Vitale

Prende il via questa sera la seconda edizione di Vinum et Cultura, una tre giorni di eventi dedicati a vino, buon cibo di strada, musica e cultura. Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre piazza San Vitale a San Salvo sarà il centro della manifestazione organizzata da associazione Fatto Bene con Drank e la collaborazione della Pro Loco di San Salvo ed il patrocinio di Comune di San Salvo e provincia di Chieti. Dal pomeriggio a sera inoltrata sarà possibile degustare il vino di diverse cantine del territorio, mangiare i cibi di strada di qualità e ascoltare musica nelle due diverse location proposte. E poi ci sono gli appuntamenti culturali, presso la Casa della Cultura e in piazza che non mancheranno di regalare sorprese.

I vini

Pasetti, Cataldi Madonna, Cantina Sperimentale dell’Istituto Ridolfi Zimarino di Scerni, Tenuta Oderisio, Cantina San Zenone, Cantina Cerretano, Cantine Evangelista.

La musica

Venerdì 8 dicembre: Gomma, Totorro

Sabato 9 dicembre: L.U.C.A. djset, Lilia, Lndfk

Domenica 10 dicembre: Requel, Dj Slim, C.A.L.D.A.

La Casa della Cultura

Venerdì 8: 18.30 Sour Grapes - Vino Amaro Docu-film; 20.00 Enopirateria Nozioni legali per tutelare i marchi vitivinicoli (Club Bollicine e del vino italiano di Vasto

Sabato 9: 18.30 Talk Vite e Vino nella storia (Museo del Quadrilatero con D. Aquilano, K. Di Penta e G. Artese); 19.30 L’Abruzzo onirico e nascosto di Gotico Abruzzese (A. Secondo); 20.30 Storie Brevi e Senza Pietà (M.Taddei e S.Angelini)

Domenica 10: 18.30 Letture per Bambini da 4 anni in su; 19.30 Guerrilla Reading (Attacchi di letteratura a voce alta)

Le mostre

Alla Casa della Cultura le Foto di Gabriele Simone

In piazza San Vitale il camper di Civico Zero con l'anteprima della mostra Ranstad 1969

Vinum ed Cultura

La pagina facebook - CLICCA QUI

Il sito - CLICCA QUI