Contributi a fondo perduto per la digitalizzazione: un’opportunità per le imprese

La Pinacoteca di Palazzo d'Avalos ha ospitato lo scorso 5 dicembre l'incontro promosso da Cna Giovani imprenditori, Fidimpresa Abruzzo e Studioware per affrontare l'interessante opportunità offerta alle piccole e medie imprese dei contributi a fondo perduto per la digitalizzazione. L'evento, patrocinato dall'amministrazione comunale, è stato aperto dai saluti istituzionali dell'assessore all'innovazione Anna Bosco, del sindaco Francesco Menna e di Giuseppe Troilo, presidente Cna Chieti.

Gli interventi di Silvio Calice (Cna Chieti), Piero Chinni (Fidimpresa Abruzzo), Renato De Ficis (Studioware), Alessandro Del Bonifro (Studioware) e Luca Lecce, Presidente CNA Giovani Imprenditori Abruzzo, hanno permesso ai partecipanti di comprendere meglio le misure per la concessione di contributi del 50% a fondo perduto della spesa ammissibile per un massio di 10mila euro come previsto dalla norma del governo centrale.

Nel video un estratto degli interventi dei relatori in cui vengono illustrate le modalità di accesso alla concessione dei fondi e le possibili soluzioni che le piccole e medie imprese possono attuare.