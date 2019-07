Us San Salvo, salutano in tre: ceduti Pascual, Minenna e Wajnsztejn

L’U.S. San Salvo comunica di aver raggiunto, nelle scorse ore, l’accordo per il trasferimento dei calciatori Jordi Pascual, Nicola Minenna e Julian Wajnsztejn. L’attaccante argentino si è accasato in serie D con la Palmese, Minenna ha raggiunto l’accordo con il Castellana Grotte mentre Julian Wajnsztejn è un nuovo calciatore dell’Acri squadra di alta classifica nell’Eccellenza calabrese. Ai tre calciatori un grosso in bocca a lupo per la nuova esperienza calcistica e per un futuro ricco di soddisfazioni professionali e personali.

Sul fronte entrate continuano le trattative della dirigenza sansalvese che nelle prossime ore potrebbe siglare l’accordo con alcuni calciatori che andranno a rinforzare la rosa a disposizione di mister Stefano Sgherri.

Nei giorni scorsi, invece, Daniele Avantaggiato ha salutato il Cupello per trasferirsi al Lanciano (Prima categoria, girone B).