Negozi del centro: da oggi aperti 7 giorni su 7. Il 23 e il 24 orario continuato

"Tutte le attività effettueranno l’apertura festiva e l’abolizione del riposo settimanale a partire da giovedì 7 dicembre, con orario continuato nelle giornate del 23 e 24 dicembre". Lo annuncia Marco Corvino, presidente di Vasto in Centro, il consorzio dei commercianti della città antica.

"Anche quest’anno, per le festivitànatalizie, il Consorzio Vasto in Centro e tutti i suoi associati saranno impegnati nell’offrire la massima disponibilità ed accoglienza alla cittadinanza locale ed agli ospiti che per l’occasione verranno o torneranno a Vasto.

Si coglie l’occasione per evidenziare la tempestività della realizzazione delle luminarie nel centro storico con cui l’amministrazione comunale ha voluto inaugurare questo periodo festivo e la ricca programmazione di eventi che allieteranno tutte persone che vorranno trascorrere per piacere o per necessità qualche ora in città.

L’augurio è che lo shopping in centro possa essere espressione di una maggiore serenità e tranquillità, portatore di un sorriso in più che solo il Natale concede a tutti".