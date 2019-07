Laudazi: "Sussidi di povertà, amministrazione latitante: presentiamo noi un nuovo regolamento"

"Insieme ai colleghi consiglieri dei gruppi di minoranza abbiamo provveduto a depositare, questa mattina, copia del Regolamento per la concessione di sussidi alle persone bisognose di assistenza e di sostegno nella città del Vasto, raccogliendo i suggerimenti del Difensore civico regionale che aveva censurato il testo in vigore perché non rispondente alla legge". Lo annuncia Edmondo Laudazi, consigliere comunale della lista civica Il Nuovo Faro.



"Lo abbiamo fatto surrogando gli uffici del comune di Vasto competenti e l’Amministrazione comunale latitante.



Lo abbiamo fatto per dimostrare che, quando si vuole, è possibile dare risposte amministrative concrete senza nascondersi dietro tatticismi e rinvii finalizzati solo a perpetrare il mantenimento delle ingiuste procedure vigenti.



Lo abbiamo fatto per offrire ad una Maggioranza confusa, inadeguata e pasticciona un contributo concreto che potrà consentire, se approvato, di introdurre procedure trasparenti, efficienti e soprattutto omogenee per intervenire, velocemente, a sostegno delle fasce bisognose della città di Vasto sempre più numerose e abbisognevoli di interventi.



Confidiamo che le nostre proposte siano approvate e che la si smetta di accampare scuse facendo leva sulle necessità del popolo".