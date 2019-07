La vittima di un furto: "Ho fatto sacrifici per comprare l’auto e non l’ho ritrovata sotto casa"

"Non è possibile parcheggiare sotto casa e, la mattina seguente, non trovare più la propria auto". C.C., 36 anni, vittima di un furto avvenuto la notte scorsa a Vasto, scrive a Zonalocale.it per esprimere tutta la sua amarezza.

"La macchina era parcheggiata in via Valloncello, è un'Alfa Romeo 147 bianca. Sono cose che si devono sapere. Non è facile, per uno che ha fatto sacrifici potersi ricomprare l'automobile Ci vogliono più vigilanza e forze dell'ordine in giro a notte inoltrata".

La vittima del furto ha sporto denuncia contro ignoti. Indagano i carabinieri della Compagnia di piazza Dalla Chiesa.