Gesmundo: "Fin qui abbiamo fatto grandi cose ma vogliamo continuare a migliorarci"

Nove vittorie di fila aperte e chiude da due sconfitte. È questo il bilancio con cui si è chiuso il girone di andata del campionato di serie C silver d una BCC Ge.Vi. Vasto Basket che marcia in testa alla classifica, insieme al Magic Chieti, e che domenica sera tornerà in campo al PalaBCC per affrontare il Pineto nella prima giornata del girone di ritorno. I biancorossi vogliono riprendere la marcia vincente interrotta sabato sera a Mosciano e vendicare la sconfitta rimediata a Pineto nell'esordio stagionale.

Coach Giovanni Gesmundo, nell'analizzare questa prima parte di stagione, sottolinea che "fin qui sono state fatte grandi cose. Questo gruppo è cresciuto tanto e migliora ogni settimana". La Vasto Basket non era partita con l'obiettivo dichiarato della vittoria del campionato ma il tecnico pugliese ha saputo compattare un gruppo formato da giocatori di esperienza e giovani di talento riuscendo così ad ottenere risultati importanti. Il campionato è ancora lungo ma in casa biancorossa si respirano positività ed entusiasmo con la consapevolezza che la strada imboccata è quella giusta e, da qui in avanti, potranno arrivare ancora tante soddisfazioni.

Intanto c'è da affrontare il Pineto, sapendo che "dobbiamo sistemare alcune cose in campo, e ci abbiamo lavorato in settimana", spiega Gesmundo, soddisfatto di come i suoi giocatori lo stiano seguendo sin dal primo giorno di preparazione.

A qualche giorno dal ritorno in campo lo abbiamo incontrato per fare un bilancio sul girone d'andata e sulle prossime sfide che attendono la Vasto Basket.