Al via la sesta edizione del premio letterario "Città di San Salvo"

Dopo cinque anni di esperienza, con la pubblicazione del nuovo bando (il 30.11.2017), il “Premio letterario Raffaele Artese – Città di San Salvo” avvia la sesta edizione proseguendo la sua attività di promozione dei romanzieri esordienti che scrivono in lingua italiana e la narrativa e la letteratura più in generale.

Gli obiettivi programmatici della VI Edizione tendono a intensificare e valorizzare i rapporti con le case editrici e gli autori, nell’aspettativa di una crescita qualitativa del Premio. A tal fine saranno impostate le presentazioni di libri, le altre iniziative culturali annuali e la cerimonia conclusiva del Premio (prevista in due serate).

Il direttivo – espresso dal Lions Club e dall’amministrazione comunale di San Salvo e formato da: Giovanni Artese (presidente), Claudio De Nicolis (vicepresidente e tesoriere), Francesca Torricella (Segretario), Virginio Di Pierro (responsabile della Comunicazione), Antonio Cocozzella, Maria Travaglini (ass. alla cultura), Silvia Daniele, Silvana Marcucci, Miriam Salladini e Gaetano De Vito – ha inoltre evidenziato l’importanza di relazionarsi maggiormente con associazioni, istituzioni, scuole e librerie (cittadine e del territorio) perché le attività del Premio contribuiscano anche alla promozione degli scrittori locali e alla crescita del pubblico della narrativa.

Alla giuria tecnica del Premio (formata da: Silvana Marcucci, Silvia Daniele, Marianna Della Penna, Laura D’Angelo, Davide Carulli, Antonella Spadaccini e Roberta Ruggieri) spetterà il compito di valutare le opere pervenute (edite nel periodo 1° gennaio 2017-31 marzo 2018) e insieme di contribuire a tessere le relazioni soprattutto con gli autori, nuovi o già conosciuti, partecipanti o meno al concorso letterario. Confermata anche la Giuria popolare, formata da alunni dell’Istituto Superiore del Mattioli e dei corsi di scrittura e letteratura dell’Unitrè San Salvo.

Il presidente del Lions Club San Salvo, Christian Valentino, e il sindaco della città, Tiziana Magnacca, esprimono la loro soddisfazione per lo spazio che il Premiosansalvo è riuscito a crearsi anche in ambito nazionale e i loro auspici per un lavoro che avrà delle ricadute in termini di crescita culturale per le comunità del territorio.