A Gissi la 21ª edizione del Presepe Vivente dell’Istituto San Francesco

Domenica 10 dicembre, in località Rosario a Gissi, a partire dalle 16.30, si svolgerà la 21ª edizione del Presepe Vivente dell'Istituto San Francesco, un appuntamento divenuto ormai tradizionale nel territorio.

"Il fascino e l'impegno per un evento ricco di umanità si andranno a ripetere anche quest'anno grazie all'apporto incondizionato dei ragazzi ospitati nel nostro Istituto di Gissi- scrivono gli operatori del centro -. Oramai divenuti protagonisti esperti e vissuti di questa manifestazione, essi si sono lasciati trasportare e hanno condiviso emozioni, impegno e ideazione accanto agli operatori, accanto alla gente del posto e ad amici, famigliari, volontari, per costruire e dare vita ad un evento davvero speciale: il nostro presepe vivente. Questa manifestazione, giunta ormai alla ventunesima edizione, racchiude in sé un'emozione ed una conoscenza attuate alla fine degli anni '90, in seguito ad un pellegrinaggio in Terra Santa da parte di un nucleo di operatori dell'Istituto guidati dall'allora direttore Padre Fulgenzio.

La nascita del presepe vivente di Gissi è testimonianza di questa esperienza e dell'impegno nel proiettarla nel tempo e condividerla in maniera distribuita nel mondo che ci circonda. Speriamo che lo stupore e l'entusiamo che si colgono nitidamente nel gesto dei nostri ospiti possano essere fatti propri da tutti coloro che parteciperanno alla manifestazione. Vi aspettiamo!".