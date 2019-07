Vinum et Cultura: tre giorni di vino, musica e attualità nel centro storico di San Salvo

Dopo la calorosa accoglienza della prima edizione, l’Associazione Culturale Fatto Bene e Drank – Vini & Pani presentano il programma completo della seconda edizione di Vinum et Cultura, il percorso eno-gastronomico rivolto alla scoperta dei vini e della migliore tradizione culinaria della nostra terra. L'evento, realizzato in collaborazione con la Pro Loco di San Salvo, è patrocinato dalla Provincia di Chieti e dal Comune di San Salvo. In questa edizione 2017 Zonalocale è media partner di Vinum et Cultura.

Nei tre giorni di manifestazione, 8, 9 e 10 dicembre, rigorosamente ad ingresso gratuito, ad accogliere il pubblico saranno presenti alcune tra le migliori cantine della zona, sfiziose proposte gastronomiche della tradizione nostrana, concerti di musica con ospiti di rilievo nazionale ed attività culturali ricreative riguardanti il mondo del vino e tanto altro.

I vini

Pasetti, Cataldi Madonna, Cantina Sperimentale dell’Istituto Ridolfi Zimarino di Scerni, Tenuta Oderisio, Cantina San Zenone, Cantina Cerretano, Cantine Evangelista.

La musica

Venerdì 8 dicembre: Gomma, Totorro

Sabato 9 dicembre: L.U.C.A. djset, Lilia, Lndfk

Domenica 10 dicembre: Requel, Dj Slim, C.A.L.D.A.

La Casa della Cultura

Venerdì 8: 18.30 Sour Grapes - Vino Amaro Docu-film; 20.00 Enopirateria Nozioni legali per tutelare i marchi vitivinicoli (Club Bollicine e del vino italiano di Vasto

Sabato 9: 18.30 Talk Vite e Vino nella storia (Museo del Quadrilatero con D. Aquilano, K. Di Penta e G. Artese); 19.30 L’Abruzzo onirico e nascosto di Gotico Abruzzese (A. Secondo); 20.30 Storie Brevi e Senza Pietà (M.Taddei e S.Angelini)

Domenica 10: 18.30 Letture per Bambini da 4 anni in su; 19.30 Guerrilla Reading (Attacchi di letteratura a voce alta)

Le mostre

Alla Casa della Cultura le Foto di Gabriele Simone

In piazza San Vitale il camper di Civico Zero con l'anteprima della mostra Ranstad 1969

Vinum ed Cultura

