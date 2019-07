Sappe: "Carcere di Vasto, in sei mesi 6 tentati suicidi, 2 colluttazioni e 4 evasioni"

"A Vasto sono oggi detenute 156 persone: 15 imputati, 25 condannati, 116 internati. Una popolazione detenuta assai eterogena e complessa, che determina pesanti condizioni di lavoro per gli agenti: si pensi che nel primo semestre del 2017 si sono contati nel penitenziario di Vasto 13 atti di autolesionismo, 6 tentati suicidi, 2 colluttazioni e 4 evasioni conseguenti a mancato rientro in carcere dopo licenza ad internati”.

Il Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria che rappresenta il maggior numero di agenti del settore, lancia l'allarme sulle "condizioni in cui versa la Casa Lavoro con annessa Sezione Circondariale di Vasto e per le conseguenti critiche condizioni operative del personale in servizio", afferma Donato Capece, segretario generale del Sappe.

Il leader sindacale ha incontrato la rappresentanza degli agenti in servizio nel penitenziario di Torre Sinello: “Siamo seriamente preoccupati per le precarie condizioni operative di servizio della Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Vasto e per la sicurezza stessa della struttura. Non più tardi di 30 giorni fa è crollata una delle porte carraie del carcere ma dal Ministero, anziché intervenire concretamente, si è pensato di rimodulare gli organici del Corpo con la conseguenza che verrà messa a serio rischio la sicurezza del carcere. In un recentissimo incontro sindacale si è fatta largo addirittura l’ipotesi di sopprimere alcuni posti di servizio importanti e delicati – come l’unità addetto al Blocco - con tutte le gravi e negative conseguenze che questo determinerà.

Il Sappe - annuncia Capece - darà pieno sostegno alle proteste dei poliziotti di Vasto aderenti al sindacato. Ci attiveremo presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria affinchè le giuste proteste dei colleghi di Vasto trovino attenzione e conseguenti provvedimento. Il dato oggettivo è che anche questa denuncia ci conferma che la tensione che caratterizza le carceri, al di là di ogni buona intenzione, è costante. Le carceri sono più sicure assumendo gli agenti di polizia penitenziaria che mancano, finanziando gli interventi per potenziare i livelli di sicurezza delle carceri. Altro che la vigilanza dinamica, che vorrebbe meno ore i detenuti in cella senza però fare alcunché. La situazione nelle carceri resta allarmante.

A Vasto sono oggi detenute 156 persone: 15 imputati, 25 condannati, 116 internati. Una popolazione detenuta assai eterogena e complessa, che determina pesanti condizioni di lavoro per gli Agenti: si pensi che nel primo semestre del 2017 si sono contati nel penitenziario di Vasto 13 atti di autolesionismo, 6 tentati suicidi, 2 colluttazioni e 4 evasioni conseguenti a mancato rientro in carcere dopo licenza ad internati.

Non ci si ostini a vedere le carceri con l’occhio deformato dalle preconcette impostazioni ideologiche, che vogliono rappresentare una situazione di normalità che non c’è affatto”, conclude Capece. “Si adottino con urgenza provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza del carcere di Vasto. Gli Agenti di polizia penitenziaria devono andare al lavoro con la garanzia di non essere insultati, offesi da una parte di popolazione detenuta che non ha alcun ritegno ad alterare in ogni modo la sicurezza e l’ordine interno. Non dimentichiamo che contiamo ogni giorno gravi eventi critici, episodi che vengono incomprensibilmente sottovalutati dall’Amministrazione Penitenziaria”.