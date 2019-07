Dal Consiglio dei ragazzi quattro richieste all’amministrazione comunale di Vasto

Grandi emozioni lunedì 4 dicembre per i componenti del Consiglio Comunale dei ragazzi: nella sala consiliare “Giuseppe Vennitti”, si è tenuto il primo Consiglio Comunale in cui i ragazzi si sono confrontati, scambiandosi idee e avanzando proposte da presentare al Consiglio Comunale di Vasto. L’Assessore all’istruzione Anna Bosco ha aperto il dialogo, complimentandosi con i consiglieri e le docenti coordinatrici del progetto, Prof.ssa Felice e Prof.ssa Scavo che hanno sostenuto i ragazzi e li hanno preparati alla riunione. La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti”, Prof.ssa Maria Pia Di Carlo, si è mostrata disponibile e ha suggerito spunti su cui operare, e il presidente del Consiglio, Peppino Forte ha coordinato l’incontro spiegando ai ragazzi anche delle accortezze tecniche per lavorare al meglio.

In base all’ordine del giorno sono stati discussi quattro punti:

- la predisposizione di una postazione all’interno dei mercatini di Natale, dove presentare e cedere su offerta i lavori realizzati dai ragazzi per poi devolvere il ricavato ad un’iniziativa di solidarietà promossa dall’Unicef, sostenendo la campagna “Per ogni bambino sperduto”; inoltre, sarà effettuata anche una raccolta di fondi per l' Associazione "Una Scuola di Arcobaleni" nata su iniziativa di un gruppo di insegnanti per favorire l'incontro tra diverse etnie culture;



- l’installazione di termovalvole ai termosifoni di tutte le scuole, per un risparmio energetico ed economico e un minore impatto ambientale, per prevenire il surriscaldamento globale e l’effetto serra;

- l’installazione di contenitori per l’olio vegetale esausto e contenitori per la raccolta dei tappi da collocare negli spazi verdi delle scuole e in vari punti della città per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente, considerato che la scuola promuove da sempre progetti per la diffusione di buone pratiche per il rispetto dell’ambiente;

- la sostituzione e la messa in sicurezza degli infissi esterni nei vari plessi scolastici, realizzandoli, in base alla normativa europea, con vetri antisfondamento ed eliminando le finestre a battente, che sono molto pericolose quando sono aperte per il ricambio dell’aria, perché presentano spigoli vivi e potrebbero verificarsi gravi incidenti, specialmente tra i bambini più piccoli. L’installazione delle più sicure finestre a vasistas eviterebbe anche le grate, che sono presenti in molte aule con ragazzi con il sostegno, pericolosissime anche in caso di incendio; la sistemazione, la sostituzione o, addirittura, l’installazione di porte: in quasi tutte le aule non si aprono facilmente, perché è rotta la serratura, molte dovrebbero essere sostituite perché sono vecchie e il controtelaio è deteriorato e, in molti ambienti, compresi i bagni, dovrebbero essere proprio installate.

La segretaria Maria Antonacci ha presentato i punti all’ordine del giorno e i consiglieri intervenuti nella discussione hanno argomentato le motivazioni della proposta esponendo i vantaggi di cui la scuola e i ragazzi potrebbero avvalersi. In seguito, il sindaco Simone Di Minni ha dato lettura della delibera e la segretaria ha chiesto ad ogni consigliere di esprimere il proprio voto. Tutte le proposte sono state approvate e verranno valutate in sede di Consiglio ufficiale.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi auspica il riscontro positivo da parte dell’Amministrazione comunale e chiede la collaborazione di tutta la cittadinanza nelle iniziative di solidarietà.

Il primo Consiglio Comunale del C.C.R. ha generato in tutti i presenti un’enorme soddisfazione perché ha concretizzato il lavoro di ascolto, di ricerca e di valutazione che è stato portato avanti fin dal momento della campagna elettorale, con la presentazione dei programmi.

Tutti hanno avuto un atteggiamento serio, composto, deciso e con la massima serietà e responsabilità sono state affrontate, discusse e approvate soluzioni di grande interesse, per quanto riguarda la sicurezza nelle scuole e la salvaguardia dell’ambiente, senza dimenticare però la disponibilità e la solidarietà a sostegno dei più bisognosi.

Il sindaco dei ragazzi e delle ragazze

Simone Di Minni