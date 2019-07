Buona prova dell’Apnea Team Abruzzo agli assoluti di Fabriano

Ancora una buona prova per l'Apnea Team Abruzzo che torna dai campionati italiani invernali di apnea indorr con buoni risultati. A Fabriano erano 165 gli atleti e 28 le società rappresentate a partecipare alla competizione organizzata dalla Asso Sub Fabriano Diving ASD, in stretta collaborazione con l'ASD Monsub di Jesi, nel week-end del 2-3 dicembre.

"Nonostante gli assoluti di Fabriano cadessero nella fase iniziale di preparazione tecnico-atletica della stagione agonistica 2017-2018 - spiega una nota del team-, il gruppo vasto-sansalvese ha mostrato ancora una volta il proprio valore con risultati di rilievo. In particolare spicca la prestazione di Mauro Splendore che ha migliorato il primato regionale, che già gli apparteneva, nell'apnea dinamica monopinna.

Ottimo risultato anche per Vitale D'Annunzio, che, nella II categoria apnea dinamica con attrezzi, è salito sul secondo gradino del podio conquistando anche il salto di categoria. Risultato, quest'ultimo, agguantato anche da Luigi La Verghetta e Marco Rosica". Il team biancazzurro era schierato per la prima volta in un campionato a squadre ed è riuscito a conquistare un onorevole 15° posto, "nonostante la partecipazione alle gare della sola giornata di domenica e una formazione a ranghi ridotti".

E direttamente dal bordo piscina di Fabriano gli atleti dell'Apnea Team Abruzzo, salutando questo 2017 ricco di tante soddisfazioni, hanno colto l'occasione per porgere i loro auguri per le festività natalizie a tutti i presenti, agli appassionati e non, agli amici dell'intero gruppo.