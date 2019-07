Si rinnova il direttivo della Ciclistica Valle Trigno

La società sportiva Ciclistica Valle Trigno ha rinnovato il suo direttivo nel corso dell'annuale assemblea dei soci. Nel corso dell'assemblea è stata espressa la soddisfazione per l'operato del direttivo nel triennio in cui è stato in carica e c'è quindi stata la riconferma di tutti i componenti con l'ingresso di due nuovi consiglieri. Quello dell'assemblea annuale è stato anche un momento di festa da condividere con le famiglie e l'occasione per premiare i soci che hanno ottenuto risultati sportivi nel corso dell'anno.

Il nuovo direttivo

Presidente - Enzo Di Fano

Vicepresidente - Roberto Massari

Tesoriere - Rocchino Bucci

Segretario - Roberto Sacchetti

Consiglieri - Adelchi Paglione, Franco Amoroso, Pasquale Varsalone, Aldo Massari, Pino Natarelli