Laurea in Scienze infermieristiche, 135 iscritti. A Vasto da domani la nuova sede

Sono 135 gli studenti iscritti, nell'anno accademico 2017-2018, ai corsi di Scienze infermieristiche e di Operatore socio sanitario del polo didattico di Vasto dell'Università D'Annunzio di Chieti-Pescara.

Presente in città dal 1992, la scuola di formazione degli infermieri cambia ubicazione: "Mercoledì 6 dicembre verrà inaugurata a Vasto la nuova sede del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, un risultato importante per questa amministrazione".

Lo annuncia Marco Marchesani, consigliere comunale della lista civica Filo Comune. Domani, alle 10,30, il taglio del nastro e poi, al Teatro Rossetti, la cerimonia d'inaugurazione della struttura: il vicino ex carcere di via Aimone. Per anni, le aule della scuola infermieri erano state situate al piano terra di una palazzina nei pressi dell'ospedale San Pio da Pietrelcina. La Asl non ha rinnovato il contratto d'affitto e, per evitare che il corso universitario migrasse altrove, il Comune ha messo a disposizione e adeguato il vecchio penitenziario, recuperato anni fa dalla Provincia e successivamente ceduto al municipio.

"Sin dai primi giorni di questo mandato - commenta Marchesani - il sindaco Francesco Menna, con la maggioranza tutta, ha lavorato affinché Vasto potesse ospitare i tanti giovani che hanno intrapreso o che decideranno di intraprendere un percorso di studio in Scienze Infermieristiche.

Nel cuore della città si è deciso di avviare questo percorso di formazione per gli studenti del corso: un’ importante collaborazione tra il Comune di Vasto, la Provincia di Chieti e l’Università D’Annunzio di Chieti-Pescara. Molti gli studenti iscritti nell’anno accademico 2017-2018: 105 al Corso di Laurea e 30 frequentati del Corso di Operatore Socio-Sanitario.

La nuova sede - esulta Marchesani - è la dimostrazione che l’amministrazione di Vasto presta particolare attenzione alle esigenze dei tanti ragazzi, alla loro formazione e alla crescita della nostra città".