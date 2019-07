La Tetras Rugby ospita a Vasto un triangolare under 12

Domani, mercoledì 6 dicembre, il campo da rugby di Vasto, presso la Chiesa di San Giovanni Bosco, ospiterà un triangolare della categoria under 12 tra Tetras Rugby, Atessa Rubgy e Dolphins Rugby di Termoli. "Per i nostri ragazzi è un'ulteriore occasione di mettersi alla prova - spiega il responsabile della Tetras Rubgy, Marco Acquarola -. Il loro impegno è da ammirare, vivono alla constante ricerca di competizione, e con una smisurata voglia di crescita".

Un'altra soddisfazione per la Tetras Rugby arriva con la prima marcatura in campionato Under 16 di Marco Carosella in Franchigia Adriatica. "L'atleta della Tetras Rugby tesserato con li Pescara - spiega Acquarola - era partito da titolare con il compagno vastese Matteo Coppola sull'ala. Ottima la partita giocata dalla squadra e bravi ai due ragazzi che iniziano a farsi notare con questa marcatura".