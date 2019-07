Con ’Vasto in cornice’ spazio ad arte, cultura e buon vino

Uno spazio per l'arte, la cultura, la musica, il buon vino e i migliori prodotti tipici. È quello pensato ed allestito nella Sala Michelangelo di Palazzo d'Avalos dall'Associazione per le competenze multidisciplinari (Acm) per la prima edizione di Vasto in cornice. Domenica sera in tanti hanno partecipato alla serata inaugurale, accompagnata dalla musica di Domenico Mancini e Mauro Gallo e impreziosita dalla degustazione di vini delle cantine del territorio guidata da sommelier ed esperti di enologia, miele, ventricina ed altre tipicità. In esposizione, nella sala del palazzo marchesale, ci sono foto, dipinti e stampe della città dall'antichità ad oggi, creando così un percorso virtuale che attraversa la secolare storia di Vasto.

Vasto in cornice, realizzato da Acm in collaborazione con la Pro Loco di Vasto, il patrocinio dell'amministrazione comunale e il supporto di aziende della zona, rappresenta un luogo di condivisione che, oltre ad essere aperto fino al 9 dicembre tutti i pomeriggi per permettere a tanti di visitare l'esposizione, sarà lo spazio per interessanti eventui. Giovedì 7 dicembre, infatti, si svolgerà il convegno promosso con il Cotir sulla viticoltura sostenibile.

Il 9 dicembre, infine, evento di chiusura con musica, degustazioni di vini e la premiazione di importanti personalità della cultura. "Consegneremo riconoscimenti a Tito Spinelli, scrittore e cultore della vastesità, al poeta Osvaldo Santoro e a Patrizia Corvino per la recitazione - spiega il presidente di Acm, Carlo Viggiano -. La nostra associazione ha deciso di premiare delle persone meritevoli dell'attenzione pubblica, cercando di valorizzare i talenti vastesi".

Nelle scorse settimane i componenti dell'Acm hanno lavorato senza sosta per allestire Vasto in cornice. "È stato un grande impegno - sottolinea Viggiano - e devo dare merito a Roberta Presenza che è stata impeccabile nel coordinare le attività e mettere insieme le tante anime che hanno dato vita a Vasto in cornice".

Vasto in cornice sarà aperta tutti i pomeriggi, fino al 9 dicembre, dalle 16 alle 20. Nel corso delle mattinate verrà dato spazio alle visite delle scolaresche.