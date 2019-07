Centrodestra: "Da Menna entusiasmo ingiustificato, il corso per infermieri a Vasto c’è dal ’92"

“Di fronte al progressivo impoverimento di sedi e servizi del nostro territorio anche il mero spostamento della sede del corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, peraltro suggerito da alcuni consiglieri di minoranza, viene celebrato come una vittoria dai nostri amministratori comunali”.

I consiglieri comunali della coalizione centrodestra-movimenti civici attaccano l'amministrazione comunale di Vasto, che domani inaugurerà, nell'ex carcere di via Aimone, la nuova sede del corso universitario in Scienze infermieristiche, che "è stato collocato a Vasto nei primi anni Novanta e lo spostamento di sede nulla aggiunge all’offerta universitaria della nostra città", sottolineano Francesco Prospero, Vincenzo Suriani, Davide D'Alessandro, Edmondo Laudazi, Guido Giangiacomo e Alessandro d'Elisa. "Siamo ancora in attesa dei due nuovi corsi di laurea, nel ramo sanitario, più volte annunciati dal Sindaco nell’aula consiliare. Ci riferiamo ai corsi per Tecnico di Laboratorio e Tecnico di Radiologia, tuttora un miraggio per il nostro territorio. La città di Vasto deve puntare fortemente sulla formazione e sull’offerta universitaria senza limitarsi a celebrare come una vittoria lo spostamento di sede di un corso che la nostra città ospita da oltre 25 anni”.