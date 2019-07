A Vasto la Festa dello Sport Coni: tra i premiati Nicolai, Di Fabio e Scampoli

Giovedì 7 dicembre alle 17.30 il Teatro Rossetti di Vasto ospiterà la Festa dello Sport, appuntamento annuale del Coni per la consegna dei riconoscimenti ad atleti, tecnici e dirigenti che hanno ottenuto risultati importanti e che si sono distinti nella loro disciplina. Particolarmente soddisfatto per aver portato l'appuntamento in città è Ottavio Di Tullio, confermato nel suo incarico di fiduciario del Coni per la zona di Vasto, e da anni impegnato nel mondo dello sport.

L'evento del 7 dicembre verdrà la partecipazione di tanti rappresentanti istituzionali e dello sport della provincia di Chieti in un pomeriggio in cui verrà dato onore al merito di chi, con impegno, passione e sacrifici, ottiene risultati importanti a livello nazionale e internazionale. Tra i premiati ci saranno anche il nuotatore cupellese Nicolangelo Di Fabio e la pallavolista vastese Claudia Scampoli, oltre alla società di ginnastica Armony Vasto. Spiccano i nomi di Paolo Nicolai, campione ortonese del beach volley, e dell'atleta paralimpico Pierpaolo Addesi.

Riconoscimenti del Coni nazionale

Medaglia d’oro - Paolo Nicolai

Medaglia di bronzo - Pierpaolo Addesi

Medaglia di bronzo - Nicolangelo Di Fabio

Medaglia di bronzo - Sibilla Di Vincenzo

Medaglia di bronzo - Fabrizia Marrone

Medaglia di bronzo - Antonello Passucci

Medaglia d’argento - Alfonso Nanni

Stella d’argento - Gabriele Pomilio

Staff tecnico Coni: Sonia Saraullo, Francesca Michetti, Gianluca Foglia, Sara Ienni

Fiduciari Coni: Anita Salvatore, Giovanni Bisignani, Lorenzo Di Vincenzo, Ottavio Di Tullio

Comune di Vasto - Per la realizzazione della ‘Festa dello Sport’ 2017

Assessore regionale Silvio Paolucci

Presidente regionale Coni Enzo Imbastaro

Premi a dirigenti e tecnici

Maria Teresa Di Luzio, Giulia Ceroli, Paolo Contartese, Moreno Di Biase, Gabriele D’Alicarnastro, Giovanni Antonio Di Nardo, Danilo Diodato, Giustino Visione

Premio all’istituto I.S. L. di Savoia per i giochi studenteschi

Atleti

Lorenzo Savini, Francesca Visconti, Giulia Pacifico, Angela Di Fabio, Michele Caporella, Alessandro Di Nunzio, Manuel Di Primio, Domenico Caporale, Jacopo Capodifoglio, Manuel Marrollo, Lisa Governatori, Gilberto Scutti, Emanuele Salvatore, Matteo Santini, Andrea Garofalo, Federico De Laurentiis, Daniele Caravaggio, Roberta Carini, Giorgia Giancristoforo, Angela Scarselli, Melissa Maione, Alice Serano, Claudia Scampoli, Giuseppe Tivolesi, Mattia Di Tonto, Luca Spadaccini, Errica Mascitti, Beatrice Rugger, Angela Massari.

Società

Equestrian Riders, Beachman Club Adriatico, Fischer Chieti, Armony Vasto, Pugilistica Diodato, Val di Sangro, Paso Melodia, Trendy Dance, Ritmo Latino Dance.