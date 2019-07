Puglia e Abruzzo: Podistica Vasto di scena in due regioni

La stagione agonistica 2017 è agli sgoccioli ma c'è ancora spazi – e soprattutto voglia – di impegnarsi nelle tante manifestazioni podistiche ancora in promma in ambito regionale e non. E infatti la neo rieletta presidente della Podistica Vasto Antonia Falasca è scesa in Puglia insieme a Roberto Ialacci per prendere parte alla Mezza Maratona di Monopoli.

Una gara di "da/a" la cittadina pugliese con il giro di boa situato in un'altra perla di quel tratto di costa, Polignano. Non solo corsa, quindi, ma anche gioia per gli occhi nel transitare attraverso location meravigliose e suggestive. I crono finali per i due atleti vastesi sono stati come sempre soddisfacenti anche se potevano essere ulteriormente abbassati se il percorso fosse stato meno "nervoso" e piú lineare.

Un gruppo più nutrito di runners biancorossi si è recato nella vicina Francavilla per partecipare alla Corsa del Panettone della distanza di 8 km che al di là del nome smaccatamente natalizio è una vera e propria gara, anche molto tirata. Ai nastri di partenza Giuseppe Costanzo, Daniele Altieri, Marianna Di Filippo, Mario Catalano, Donato Romagnoli, Nicolino Dario, Maurizio Corvino, Gianlorenzo Molino e, nella staffetta, Alfredo Colantonio e Pia Morelli. Presenti anche le ragazze Martina e Sara Stivaletta e Cecilia Berardesca che nelle rispettive categorie hanno occupato tutti gradini del podio, rispettivamente prima, seconda e terza. Nella gara principale 4° posto nella M16 per Giuseppe Costanzo mentre Nicolino Dario ha festeggiato il 1°posto nella M55.