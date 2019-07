La Vastese e Coppola sciolgono consensualmente il contratto

"Giuseppe Coppola e la Vastese hanno risolto l'accordo che legava il giocatore al club biancorosso". Lo annuncia un comunicato stampa della società.

"Il giovane portiere, classe 1999, ha chiesto alla società di lasciare la squadra, per altre opportunità per la sua carriera, salutando i compagni e tutto il gruppo, societario e tecnico, nel dopo-partita con il Campobasso allo stadio Aragona.

La dirigenza ringrazia il ragazzo per l'impegno e la professionalità dimostrate in questi quasi cinque mesi di esperienza in biancorosso, augurandogli le migliori fortune in ambito calcistico e personale.

Il direttore sportivo Francesco Micciola è all'opera per individuare un altro portiere da inserire nell'organico a disposizione di mister Gianluca Colavitto".