Guardia costiera e vigili del fuoco in festa per S.Barbara: "Il vostro servizio va oltre il dovere"

"Il vostro servizio non si ferma ad un dovere ma va oltre. Compromettete la vostra vita, vi mettete a rischio per la custodia della vostra famiglia umana, la famiglia che comprende tutti". Sono le parole pronunciate da Don Gianfranco Travagilini a dare il senso della festa di Santa Barbara vissuta insieme da Guardia Costiera, Vigili del fuoco e Mariradar di Vasto. La cattedrale di San Giuseppe ha accolto questa mattina la celebrazione in onore della protettrice di marinai e vigili del fuoco con una sentita celebrazione a cui hanno preso parte il sindaco di Vasto Francesco Menna, con l'assessore Marcello e il presidente del consiglio Forte, il vicesindaco di San Salvo Maria Travaglini, il presidente del Tribunale Bruno Giangiacomo e i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio. Nutrita anche la rappresentanza dei soci Anmi, che sabato avevano già vissuto un momento di festa [LEGGI] e delle altre associazioni combattentistiche e d'arma.

Nel corso della messa, celebrata da Don Gianfranco Travaglini e don Gianni Sciorra, sono stati ricordati i caduti dei due corpi ed è stata invocata la protezione di Santa Barbara su chi quotidianamente opera a servizio della collettività. "Il vostro è un servizio di pace - ha detto Don Travaglini - e oggi chiediamo al Signore che vi sostenga nel vostro cammino e nel vostro servizio". A conclusione della funzione religiosa sono state recitate la preghiera del vigile del fuoco e la preghiera del marinaio.

Poi l'immancabile foto ricordo davanti alla cattedrale, per rimarcare il segno di vicinanza dei due corpi che hanno come protettrice Santa Barbara e l'unione con le altre forze dell'ordine del territorio. A chiusura della mattinata la statua di Santa Barbara, accompagnata dal picchetto d'onore, è stata riportata nella sede Anmi di piazza del Popolo.