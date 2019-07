Castelluccio vende lo Sporting Vasto, si cercano acquirenti

Lo Sporting Vasto è in vendita. Ad annunciarlo è il presidente Marco Castelluccio, che nell'estate scorsa ha rilevato anche il Termoli con il quale è in lotta per la promozione in Serie D.

In estate la formazione vastese militante in Seconda categoria era stata ceduta ad Alfredo Mauriello e Carlo Sabella che per impegni lavorativi non hanno potuto più seguire la squadra; da circa un mese, quindi, Castelluccio è tornato al timone della società, ma il concomitante ruolo nella squadra della città molisana non gli permette più di restare.

Castelluccio a zonalocale.it quindi ribadisce la messa in vendita alla società, ma assicura che la squadra non verrà alterata, anzi già si starebbe pensando a degli innesti di spessore. Attualmente lo Sporting è secondo in classifica nel girone F, dietro il Palena [LEGGI]; la squadra, allenata da Antonio Liberatore, è protagonista di una lunga striscia positiva grazie anche ai gol dei fratelli Luca e Andrea Madonna. Domenica prossima ci sarà il big match contro l'Odorisiana che dirà di più chi sarà in grado di impensierire la capolista.