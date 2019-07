"Bukowsky Vs Waits": il recital in programma a Gissi

L'associazione “Amici della Poesia” di Gissi porterà in scena il recital "Bukowsky Vs Waits", curato del poeta contemporaneo Vincenzo Costantino “Cinaski". “Cinaski” proporrà un confronto poetico tra Charles Bukowski e Tom Waits, accompagnato dallo sfondo musicale ambientato da Raffaele Kohler alla tromba e da Mell Morcone al piano.

Il recital, prima iniziativa pubblica dell'associazione “Amici della Poesia”, è in programma per il prossimo 7 dicembre (ore 22) al Bar dell'Angolo (via Italia n. 1) e ha come obiettivo promuovere iniziative a favore dello sviluppo culturale del territorio.