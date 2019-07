Match point all’Audax Palmoli: le Panthers sconfiggono il Real Bellante

Prova di forza dell'Audax Palmoli. In una partita dura sul piano fisico le palmolesi riescono a mettere in cassaforte i tre punti del big match contro la squadra più temibile del campionato, il Real Bellante che solo qualche mese fa è uscito vincitore dalla finale di Ortona di Coppa Abruzzo. Le ospiti erano a pari punti fino a ieri in testa al campionato (hanno già osservato il turno di riposo, ma le Panthers hanno una partita da recuperare).

Partita dai due volti quella andata in scena oggi. Nel primo tempo le due formazioni si sono studiate senza riuscire ad affondare il colpo. Poche le emozioni: le ospiti colpiscono una traversa con uno spiovente da fuori area, Di Ninni impegna la n. 1 biancorossa, Maranella. La lotta è soprattutto a centrocampo dove spicca la prestazione della Trapasso, la giocatrice del Real riesce a spezzare sul nascere le manovre palmolesi: lo stesso compito sempre svolto egregiamente tra le Panthers dalla Angelone, purtroppo sugli spalti per un grave infortunio.

Nella seconda frazione di gioco è l'Audax ad alzare il baricentro affidandosi alle discese di Michela Di Tullio. La svolta arriva al 20'st con l'azione illuminante di Delia Di Francesco che recupera una palla a centrocampo e con un preciso filtrante spiana la strada alla bomber Angelica Di Ninni che a tu per tu col portiere non sbaglia.

Poche altre le emozioni della partita, il Real si fa pericoloso con la Olivieri di testa su calcio d'angolo. Le ragazze di mister Buda stringono i denti e riescono a conservare il vantaggio.

Al fischio finale esplode la gioia delle palmolesi. Le ragazze in campo incitano la compagna infortunata sugli spalti; la vittoria di oggi potrebbe rivelarsi fondamentale a fine stagione.

Domenica prossima trasferta a Ripalimosani.

LA 7ª GIORNATA

Audax Palmoli - Real Bellante 1-0

Chieti - Nerostellati 6-1

Giulianova - Intrepida Ortona 2-2

Lions Villa - Aquilana 0-4

Stella Nascentetrivento - Ripalimosani 1-4

Riposa Aeternum

LA CLASSIFICA

Audax 18*

Real Bellante 15

Intrepida Ortona 11

Aquilana 9

Aeternum 8

Ripalimosani 7

Stella Nascentetrivento 6*

Giulianova 5

Nerostellati 0**

Lions Villa 0

Chieti 0

* una partita in meno

** due partite in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Aquilana - Giulianova

Intrepida Ortona - Aeternum

Nerostellati - Lions Villa

Real Bellante - Chieti

Ripalimosani - Audax Palmoli

Riposa Stella Nascentetrivento