Il Vasto Marina dilaga in trasferta. Colpaccio dellâ€™Odorisiana in Seconda

PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Vasto Marina arrembante in trasferta. A Celenza sul Trigno i biancorossi inguaiano i padroni di casa già invischiati in zona play out. Natarelli ne segna due e Vasiu, Di Vito e D'Adamo uno a testa: finisce 5 a 1 con il gol bandiera del Trigno Celenza di Giuseppe Serafini. Positiva la prestazione degli uomini di mister Ascatigno (rinforzatisi in settimana con Eriberto Ottaviano e Giuseppe Luciano dall'Atletico Cupello) su un campo ai limiti della praticabilità.

In testa c'è il Lanciano che ieri ha vinto 3 a 0 contro l'Orsogna. L'unica squadra a tenere il passo è il Mario Tano Atessa con l'identico risultato contro la Tollese.

Tra le due formazioni biancorosse, Atletico Cupello e Fresa, finisce 2 a 2. La partita è stata disputata stamattina per le diverse gare in programma al Comunale. Scafetta ha portato avanti i cupellesi raggiunti poi da Giuseppe Tracchia. La squadra ultima in classifica trova addirittura il vantaggio con Arsale. Al 25'st Croce firma il definitivo pareggio; i fresani terminano in 10 per l'espulsione di Daniele Ottaviano (doppio giallo). Da annotare il rigore parato da Albanese (Fresa) a Scafetta. L'Atletico paga probabilmente la perdita di pedine importante nei primi giorni del mercato invernale. Sul risultato c'è però un punto interrogativo: i cupellesi hanno presentato un preannuncio di reclamo per un probabile utilizzo errato dei fuoriquota dopo una sostituzione da parte del Fresa.

Brutto top esterno per il Roccaspinalveti che perde contro il modesto Tre Ville. I biancoverdi perdono per 1 a 0 e restano a quota 10.

La sfida tra Scerni e San Vito, infine, non si è disputata per un grave lutto che ha colpito la società avversaria.

LA 13ª GIORNATA

Athletic Lanciano - Paglieta 3-3

Atletico Cupello - Fresa 2-2 (ore 11)

Orsogna - Lanciano 0-3 (ieri)

Scerni - S. Vito (rinv.)

Tollese - Atessa Mario Tano 0-3

Tre Ville - Roccaspinalveti 1-0

Trigno Celenza - Vasto Marina 1-5

Riposa Virtus Ortona

LA CLASSIFICA

Lanciano 36



Atessa Mario Tano 33

Virtus Ortona 27

Vasto Marina 25

Athletic Lanciano 22



Orsogna 20

Scerni 20*

Atletico Cupello 17

Paglieta 13

Roccaspinalveti 10

S. Vito 8*

Tollese 8



Trigno Celenza 8

Tre Ville 7



Fresa 3

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Atessa Mario Tano - Orsogna

Fresa - Tre Ville

Vasto Marina - Virtus Ortona

Paglieta - Tollese

Roccaspinalveti - Athletic Lanciano

S. Vito - Trigno Celenza

Lanciano - Scerni

Riposa Atletico Cupello

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

12ª giornata che va in archivio con il colpaccio dell'Odorisiana che in casa vince la sfida al vertice contro la capolista Palena. Finisce 2 a 1 per i biancoverdi. Il primo tempo termina senza reti, nella seconda frazione di gioco si sblocca il bomber Mirko Di Matteo che prima al 50'st segna su calcio di rigore e poi raddoppia un quarto d'ora dopo. A tempo regolamentare scaduto, gli ospiti accorciano con un altro penalty. La formazione di mister Marrocco resta al terzo posto a un punto dalla seconda e a cinque dal Palena.

Seconda forza del campionato è lo Sporting Vasto guidato da Liberatore che oggi ha raccolto altri tre punti in quel di Bomba contro il Di Santo Dionisio. Luca Madonna e Mario D'Ascanio fissano il punteggio sul 2 a 0 finale che permette ai vastesi di avvicinarsi alla vetta e mantenere il vantaggio su chi insegue.

Continua l'ottimo momento del Real Casale che con un convincente 2 a 1 si disfa della Dinamo Roccaspinalveti. Picciotti e Scardapane firmano la vittoria giallorossa che proietta il Real al terzo posto con un margine di 5 punti dal Gissi oggi a riposo.

Trasferta amara del San Buono contro una Sansalvese decisa a risalire la china. Sul sintetico di via Stingi finisce 3 a 0 per i padroni di casa con Torres, Di Virgilio e Cordisco bomber di giornata in casa biancazzurra.

Dopo il pareggio a suon di gol della settimana scorsa, il Carunchio torna alla vittoria con un convincente 4 a 1 inflitto al Villa S. Maria. Ancora una volta sugli scudi Buba Baldeh che stavolta ne segna tre, il quarto arriva grazie a Caracciolo. La formazione di mister Turdò aggancia così il San Buono in classifica.

A Tufillo la partita tra Virtus e Civitellese è stata sospesa sul 4 a 4 a un quarto d'ora dalla fine dall'arbitro. Non si conoscono i motivi che hanno indotto il direttore di gara a ritenere che non vi fossero più i presupposti per continuare. Sono attese in settimana le decisioni del giudice di gara a riguardo.

Domenica prossima andrà in scena il big match tra Sporting Vasto e Odorisiana.

LA 12ª GIORNATA

Carunchio - Villa S. Maria 4-1

Di Santo Dionisio - Sporting Vasto 0-2

Odorisiana - Palena 2-1

Quadri - Atletico Roccascalegna 2-0

Real Casale - Dinamo Roccaspinalveti 2-1

Sansalvese - San Buono 3-0

Virtus Tufillo - Civitellese (sospesa)

Riposa Gissi

LA CLASSIFICA

Palena 33



Sporting Vasto 29

Odorisiana 28

Real Casale 24

Gissi 19



Di Santo Dionisio 19

Sansalvese 17

San Buono 13

Carunchio 13

Dinamo Roccaspinalveti 9

Quadri 9

Villa S. Maria 7



Virtus Tufillo 5

Atletico Roccascalegna 3



Civitellese 3

LA PROSSIMA GIORNATA

Atletico Roccascalegna - Di Santo Dionisio

Civitellese - Carunchio

Dinamo Roccaspinalveti - Virtus Tufillo

Palena - Gissi

San Buono - Real Casale

Sporting Vasto - Odorisiana

Villa S. Maria - Quadri

Riposa Sansalvese