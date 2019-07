Il derby d’Eccellenza è del Cupello: con 4 gol i rossoblu battono il San Salvo

Punti preziosi per il Cupello che si aggiudica per 4-1 il derby con l'US San Salvo valido per la 16ª giornata del campionato di Eccellenza. Mister Carlucci deve rinunciare a Giuliano e Tucci mentre il tecnico del San Salvo deve fare i conti con le assenze di Luogo, Fonzino, Maccione, Ramundo e Minenna.

A portare in vantaggio la squadra di casa è il neo acquisto Ninte, con un gol di testa al 21' del primo tempo. Ed è ancora Ninte, alla mezz'ora, a siglare il raddoppio su assist di Pendenza. Nel secondo tempo tris del Cupello con Pendenza abile a sfruttare un errore di Tafili per depositare alle spalle di Cialdini. Al 59’ il San Salvo va in gol con Arciprete ma il direttore di gara annulla per fuorigioco.

Al 72' Ninte ricambia il favore a Pendenza servendogli il pallone del poker. Nel recupero il sansalvese Arciprete va in gol fissando il punteggio sul 4-1.