Il Casalanguida vola a +8. Vasto United: balzo al terzo posto

Neanche la New Robur ferma il Casalanguida e i biancazzurri vanno a +8 in classifica sulla prima inseguitrice. I ragazzi di mister Zocaro si aggiudicano il match point contro i castiglionesi arrivati per ridurre lo scarto in classifica. Sono Gabriele Natale e Giuseppe Di Marco a spingere la capolista sul 2 a 0 finale, a secco il bomber avversario Magnacca. I biancazzurri sono riusciti incassare i tre punti nonostante l'inferiorità numerica dal 20' del primo tempo per l'espulsione di Donato Di Croce (fallo da ultimo uomo).

Dietro tornano alla vittoria i granata di Torrebruna che non lasciano scampo al Real San Giacomo. Partita interessante anche questa con i biancoverdi alla ricerca di punti per restare nel gruppo di testa e giocata in una nebbia fitta. I padroni di casa fanno tutto nel primo tempo: Dario Lella, Nicola Pelliccia e Mirco Ninni portano i granata sul 3 a 0. Nel secondo tempo la formazione di mister Femminilli amministra e prende una rete a opera di Sabatini.

A quota 13 sale anche il Vasto United che sembra aver trovato una certa continuità con l'arrivo di mister De Ninis. Sono sei le reti messe a segno contro il fanalino di coda Pollutri. Sugli scudi bomber Basso Colonna che ne fa tre, poi Michele Massari con una doppietta personale e una rete di Mirko Piccinini.

Termina in parità la partita tra l'Atletico Vasto e il Furci. Una doppietta di Adrian Micle per gli ospiti e di Danilo Muscariello e Andrea Budano firmano il 2 a 2 finale.

Con lo stesso risultato si è concluso il posticipo tra Real Cupello e Montalfano. Derby deciso dalle reti di Idris Antenucci su calcio di punizione e Kevin Antenucci di testa per il Real e di Alessio Fizzani e Rocco Colombaro per i gialloverdi che restano in quota play off.

In classifica marcatori si fa interessante il testa a testa tra i goleador: a quota 8 ci sono Di Marco (Casalanguida) e Micle (Furci) seguiti da Colombaro (Montalfano) a 7. Bel balzo in avanti di Basso Colonna (Vasto United) che raggiunge 6 reti come Magnacca (New Robur).

L'8ª GIORNATA

Atletico Vasto - Furci 2-2

Casalanguida - New Robur 2-0

Real Cupello - Montalfano 2-2

Torrebruna - Real San Giacomo 3-1

Vasto United - Pollutri 6-0

Riposa Carpineto Guilmi

LA CLASSIFICA

Casalanguida 21



Torrebruna 13

Vasto United 13

New Robur 11

Montalfano 11



Real San Giacomo 10

Furci 9

Atletico Vasto 8

Real Cupello 8

Carpineto Guilmi 7

Pollutri 1

IL PROSSIMO TURNO

Carpineto Guilmi - Vasto United

Furci - Torrebruna

Montalfano - Real San Giacomo

New Robur - Atletico Vasto

Pollutri - Real Cupello

Riposa Casalanguida

LA CLASSIFICA MARCATORI