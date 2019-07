Al via la 5ª edizione della mostra-concorso di arte presepiale di San Salvo

Quinta edizione per la mostra-concorso di arte presepiale di San Salvo, organizzata dall'associazioni "Amici del presepe" con il patrocinio del Comune di San Salvo.

L'iniziativa accolta favorevolmente dall'assessorato alla Cultura sarà visitabile al museo civico - Porta della terra dal 20 dicembre al 6 gennaio 2018 (ore 17-20). Ogni visitatore potrà esprimere la propria preferenza.

Per partecipare il termine per l'scrizione è fissato al 15 dicembre (modulo adesione scaricabile in basso) la consegna del lavoro deve avvenire entro il 18; la superficie massima che può essere occupata dalla singola opera è di un metro quadro. A tutti gli artigiani-artisti espositori verrà consegnato un attestato di partecipazione.

INFO

Tel: 347 0811951 e 392 0603498

DOCUMENTI

Modulo adesione

Regolamento