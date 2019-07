Si ferma la marcia vincente della Vasto Basket: biancorossi sconfitti a Mosciano

Si ferma a nove la serie di vittorie consecutive della BCC Ge.Vi. Vasto Basket nel campionato di serie C silver. I biancorossi, nell'ultima giornata di andata sono stati sconfitti dall'Olimpia Mosciano per 80-67 e sono stati raggiunti in testa alla classifica dal Magic Chieti.

Nella sfida in casa del Mosciano Ierbs e compagni hanno dovuto inseguire sin dal primo quarto, chiuso con i padroni di casa avanti di dieci punti. La squadra di coach Gesmundo ha provato a reagire ma si è trovata di fronte una formazione agguerrita e desiderosa di conquistare l'ambita posta in palio. E così, con il passare dei minuti, il distacco è rimasto sempre attorno ai dieci punti, fino all'80-67 con cui si è chiuso il match.

La battuta d'arresto in casa dei teramani non è però un dramma. La Vasto Basket resta in vetta e domenica prossima tornerà in campo tra le mura amiche del PalaBCC ospitando il Pineto, formazione con cui perse nell'esordio in campionato prima di infilare la lunga serie vincente che si è fermata stasera. Sarà quindi l'occasione per ribaltare l'esito di quella sfida e riprendere a vincere così come era successo nelle ultime giornate.

Olimpia Mosciano - Vasto Basket 80-67 (26-16, 47-29, 66-49, 80-67)

Olimpia Mosciano: Ippolito 35, Nardi, Centola 3, Cifeca, Diallo 4, Cutolo 13, De Laurentiis 3, Caprioni , Cattaneo 12, Di Biase 10. All. Verrigni

Vasto Basket: Pace 17, Stefano NE, Flocco , D'Annunzio NE, Dipierro 4, Marino, Di Tizio 14, Di Rosso NE, Ierbs 4, Oluic 23, Peluso 3, Peric 2.