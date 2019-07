Giornata biancorossa: con il Campobasso la Vastese vuole tornare al successo

Il campionato di serie D si avvicina al suo giro di boa e la Vastese domani scenderà in campo all'Aragona per allungare ancora la sua striscia di risultati utili consecutivi. La sfida con il Campobasso sarà giornata biancorossa, scelta che la società ha operato per chiamare a raccolta in maniera più consistente i suoi sostenitori che, in questi primi tre mesi, non hanno mai fatto mancare il loro apporto, sia in casa che fuori. Ma in casa Vastese la consapevolezza che questa stagione può riservare grandi soddisfazioni cresce di domenica in domenica e c'è la volontà, per Bolami e soci, di non lasciare nulla al caso.

Con l'inizio di dicembre ha preso il via il mercato invernale e il direttore Francesco Micciola si è già messo all'opera per rinforzare la rosa a disposizione di mister Colavitto. In settimana ha salutato l'attaccante argentino Mati Cristaldi, di ieri la notizia del ritorno di Pierluigi Colitto a San Salvo e del passaggio di Nicola Napolitano a Cupello. Per mister Colavitto, invece, due sono stati i nuovi arrivi nel reparto offensivo: il 25enne Antonio Cherillo, proveniente dal portici, e il classe '97 Giuseppe Tedesco, arrivato dal San Nicolò.

Domani la Vastese si troverà di fronte un Campobasso forte di cinque nuovi innesti e che arriverà all'Aragona con l'intenzione di accorciare il divario in classifica con i biancorossi. Ma la Vastese, dopo il pareggio in casa del Francavilla, ha tutta l'intenzione di tornare alla vittoria per restare in scia di Matelica (a +5) e Vis Pesaro (+4).

Calcio d'inizio alle 15 (e non alle 14.30 come di consueto) con la sfida diretta da Mattia Pascarella di Nocera Inferiore.

La 15ª giornata

Jesina - Castelfidardo

Matelica - Recanatese

Monticelli - Olympia Agnonese

Nerostellati - San Nicolò

Pineto - L’Aquila

San Marino - Avezzano

Sangiustese - Fabriano Cerreto

Vastese - Campobasso

Vis Pesaro - Francavilla

La classifica: 35 Matelica; 34 Vis Pesaro; 30 Vastese; 26 Avezzano; 24 Campobasso; 21 L'Aquila, San Marino, Pineto; 20 Francavilla, Sangiustese; 19 Castelfidardo; 17 Jesina; 14 Olympia Agnonese, San Nicolò; 10 Recanatese, Fabriano Cerreto; 7 Monticelli; 3 Nerostellati.