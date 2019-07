Assovasto lancia il piano 2018-2020: "Al lavoro perchè le imprese chiedono attenzione"

Per la prima volta Assovasto porta in forma pubblica il consueto evento di fine anno per lanciare il suo piano di sviluppo 2018-2020. Ieri, presso la Multisala del Corso di Vasto, l'associazione guidata dal presidente Marcello Dassori e dal direttore Giuseppe La Rana, in carica da quest'anno, ha riunito i suoi associati, i rappresentanti istituzionali di Vasto, San Salvo e Gissi, Comuni compresi nel bacino del nucleo fondante di Assovasto, e gli studenti del Itset Palizzi, del Polo Liceale Mattioli e dell'ISS Mattei.

L'incontro, sul tema Working4Innovation, è stato l'occasione per confrrontarsi con l'europarlamentare Aldro Patriciello, con il vicepresidente della regione Abruzzo, Giovanni Lolli, e i rappresentanti del mondo imprenditoriale e accademico.

Dassori e La Rana hanno indicato le linee guide dell'azione programmatica di Assovasto per il triennio 2018-2020, che dovrà necessariamente guardare all'innovazione tecnologica per poter far ripartire un tessuto produttivo che viene da anni di sofferenza. Usicre dall'isolamento e guardare all'Europa sono due delle azioni fondamentali che l'associazione dovrà promuovere nei prossimi anni.

Temi, quelli presentati ieri, che ora dovranno trovare risposte concrete sul campo, con il fondamentale e necessario coinvolgimento di quelle realtà produttive che, nel segno dell'innovazione, stanno già operando sul territorio anche coinvolgendo il mondo della scuola, sempre più cruciale nella via verso lo sviluppo.