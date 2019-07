"San Giovanni Battista, il Precursore", a Santa Maria la presentazione della tela restaurata

Domenica 3 dicembre alle ore 18:45 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Vasto vi sarà la presentazione della tela “San Giovanni Battista, il Precursore”, intervento realizzato dalla restauratrice Michela Tavano.

I lavori avviati nel mese di aprile sono arrivati a conclusione proprio all’inizio dell’Avvento, il tempo liturgico che vede come uno dei protagonista il Battista, il più grande fra i nati di donna (Mt 11,11). In questo periodo di lavoro, sotto la tutela della Soprintendenza rappresentata dal dott. Sergio Caranfa, la tela è stata risanata nelle sue lacune e consolidata in vista della sua migliore conservazione e fruibilità da parte dei fedeli e dei turisti.

Durante la presentazione il parroco, don Domenico Spagnoli, illustrerà il dipinto da un punto di vista biblico e teologico facendo riferimento alla prospettiva dell’evangelista Giovanni ispiratore dell’autore. Il Battista, infatti, è rappresentato nell’opera quale Testimone e Precursore dell’Agnello di Dio e non nell’atto di battezzare. Attraverso le fotografie che saranno proiettate sarà possibile inoltre apprezzare le fasi del delicato restauro che non solo ha fissato la pellicola pittorica ma anche “liberato” la mano del pittore originale, in diverse zone coperto dai ritoccatori successivi. Sarà possibile così apprezzare la delicatezza dei tratti di San Giovanni insieme ai tanti particolari emersi anche sullo stemma che ne identifica la committenza.