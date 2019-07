Mercatini, musica, gusto e tradizioni: ecco gli eventi natalizi di Casalbordino

È stato presentato questa mattina a Casalbordino il calendario delle manifestazioni natalizie. Tanti appuntamenti nel periodo compreso tra il 3 dicembre e il 6 gennaio, che vedono il coinvolgimento dell'amministrazione e di tante realtà associative del territorio. All'incontro in Municipio hanno preso parte il vicesindaco Luigi Di Cocco, Carla Zinni, assessore alla cultura, Alessandra D'Aurizio, assessore al turismo e Paola Basile, consigliere con delega al commercio. Con loro hanno partecipato all'incontro anche i due giovani del servizio civile, Martino Dossi e Maura Trivelli che si occupano del progetto Casalbordino Informa.

"Abbiamo voluto unire tanti eventi che si svolgono a Casalbordino in un calendario unico - ha spiegato l'assessore Zinni -. Nel prossimo mese avremo sia gli eventi promossi dall'amministrazione comunale che quelli organizzati dalle associazioni ma ci tenevamo a mantenere tutto insieme per promuovere al meglio ciò che sarà fatto". Tra gli appuntamenti curati direttamente dall'amministraizone c'è la festa del 22 dicembre, che inizierà con i giochi per i più piccoli per proseguire poi con street food e musica. "Con molto piacere - sottolinea Carla Zinni - ospiteremo il concerto degli Angel's Eyes Gospel Choir il 2 gennaio nella chiesa del S.S. Salvatore. Ci tengo poi ad evidenziare l'appuntamento con il Mandamento Tour, il 10 dicembre, che quest'anno passerà anche per il centro".

L'assessore D'Aurizio ha spiegato come l'amministrazione abbia "coordinato le attività delle associazioni e delle parrocchie, che in questo periodo organizzano tanti appuntamenti. Avremo due presepi viventi, uno in centro storico e l'altro a Miracoli, e quello del 2 gennaio lo vivremo come il nostro Concerto di Capodanno. Per l'evento del 22 abbiamo voluto scegliere un giorno infrasettimanale per favorire anche gli ultimi acquisti in centro. Abbiamo la collaborazione di Pro Loco, Protezione Civile, associazioni per vivere un mese davvero intenso coordinando il meglio che c'è a Casalbordino. Non mancheranno gli eventi dedicati alla solidarietà - aggiunge Alessandra D'Aurizio - e concluderemo il periodo natalizio con la Festa della Befana il 6 gennaio".

IL CALENDARIO - CLICCA QUI

Ci saranno tanti appuntamenti dedicati ai mercatini, sull'impulso della buona adesione al registro degli hobbisti coordinato da Paola Basile. "Confidiamo in una buona adesione - spiega la consigliera delegata al commercio - per offrire a cittadini e visitatori una vasta selezione di produzioni artigianali. Il nostro impegno è massimo e diamo questa opportunità che sarà proposta in diverse giornate, sia nel centro che nella zona di Miracoli". Nei giorni scorsi l'amministrazione ha anche promosso un incontro con commercianti e associazioni. "È il primo passo verso la creazione di un consorzio che possa aiutarci a lavorare insieme per il bene di Casalbordino".