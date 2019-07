Il Pd di San Salvo favorevole all’istituzione della "Zona Economica Speciale"

Gruppo Pd d'accordo sull'inserimento di San Salvo nella Zes –Zona economica speciale, ma con occhio vigile sull'operato del sindaco. Il Partito Democratico sansalvese – composto da Antonio Boschetti, Gennaro Luciano e Giovanni Mariotti – ha votato nello scorso consiglio comunale a favore del provvedimento, ma rimbrotta Tiziana Magnacca e la maggioranza.

"Siamo d'accordo perché lo riteniamo giusto e doveroso per la nostra città – spiega il Pd – al fine di attrarre nuovi investimenti economici per il nostro territorio. Attrarre le imprese e irrobustire quelle che già operano nella nostra zona, è quanto è e sarà possibile fare con l’istituzione della Zes che permetterà una sorta di sburocratizzazione delle procedure nonché incentivi per le imprese di tipo economico, finanziario e amministrativo e di conseguenza la crescita del nostro territorio.

Un inserimento del punto all’ordine del giorno nello scorso consiglio comunale del 28 novembre e la successiva approvazione del suddetto punto – delegando sul piano istituzionale la sindaca Magnacca – è stato, da parte del Pd, doveroso per il bene ed il futuro della nostra città al fine di sensibilizzare la Regione Abruzzo e le autorità competenti all’inserimento di San Salvo nella Zes.

Ma come si è soliti fare, la sindaca Magnacca, il presidente Spadano e la maggioranza tutta hanno ignorato il sostegno di tutto il consiglio comunale per questa giusta e importante battaglia per la nostra città prendendo come sempre meriti che non hanno e annunciando come sempre risultati che non ancora si raggiungono.

Ovviamente se tale richiesta dovesse venir accolta dalla Regione Abruzzo, per la sindaca Magnacca il merito sarà solo ed esclusivamente suo e se ciò non dovesse accadere le colpe saranno come sempre degli altri. Ma a questo “giochetto” il Pd non ci sta. Deleghe in bianco alla sindaca Magnacca è quanto non concederemo più.

Da parte nostra condurremo, da soli, una “battaglia”, incontrando il presidente della Regione D’Alfonso per verificare quanto accadrà alla nostra città.

Pd San Salvo