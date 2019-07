Differenziata, nel mondo degli incivili: 215 multe per micro discariche dentro la città

La differenziata, per troppe persone, è diventata un optional. Inquinare come se fosse una cosa normale. Immondizia gettata selvaggiamente persino a due passi dalle caserme delle forze dell'ordine. Senza curarsi delle multe, che possono arrivare fino a 600 euro.

A Vasto scatta l'allarme sulla raccolta differenziata. Troppi se ne infischiano. L'abbandono di rifiuti è ormai cosa di tutti i giorni, non solo negli anfratti seminascosti, ma anche agli angoli di molte strade.

"Dall'inizio del 2017, i verbali sono stati 215", fa i conti Eustachio Frangione, responsabile della protezione civile di Vasto. "Interveniamo, redigiamo i verbali e poi li giriamo alla polizia municipale, che commina le contravvenzioni. Ora siamo appena intervenuti in via Adriatica per due attività che non fanno la differenziata: per gli esercizi commerciali, la multa è di 600 euro".

Le foto scattate da Paola Cerella per Zonalocale.it testimoniano micro discariche ovunque [GUARDA]. E documentano l'inciviltà [LEGGI].

Intanto, alla task-force della protezione civile si aggiungono altri 4 ispettori ambientali, che hanno appena conseguito l'abilitazione: "In tutto, abbiamo 18 specializzati nei controlli ambientali, che proprio oggi stiamo svolgendo con due squadre. Fino a qualche ora fa, eravano arrivati a 213 verbali dall'inizio del 2017. Poco fa se ne sono aggiunti altri due. Il numero è in crescita costante perché sono aumentati i controlli e il tempo dedicato agli accertamenti".