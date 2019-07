Tradizione, gusto e musica: gli eventi natalizi di San Salvo

È un calendario di manifestazioni condivise quello che in dicembre e gennaio sarà a disposizione dei cittadini, con molti appuntamenti concentrati in gran parte nel periodo natalizio. Si comincia venerdì 1° dicembre con un’originale iniziativa dei commercianti del centro per concludersi con la rassegna del Sant’Antonio alla fine di gennaio 2018.

“È il prezioso lavoro svolto dagli assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive e Turismo – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – che hanno raccolto e vagliato i suggerimenti delle associazioni cittadine, del mondo della scuola, delle comunità ecclesiali, dell’Azione Cattolica e dei commercianti, allestendo un cartellone molto vario e articolato per coinvolgere tutte le fasce d’età. Un’opportunità per vivere la città in particolare durante le prossime feste natalizie”.

Le manifestazioni organizzate dal Comune di San Salvo, in programma nei mesi di dicembre e gennaio 2018, gran parte delle quali nel periodo natalizio, sono state predisposte grazie al prezioso contributo della Pro Loco, Commercianti del Centro, Azione Cattolica e la Parrocchia San Nicola Vescovo, Associazione Vinum et Cultura, Istituto Comprensivo n. 2, Confcommercio Chieti, Associazione volontariato Gerico e Caritas parrocchiale San Nicola Vescovo, Associazione Arte presepiale, Associazione New Generation, Parrocchia San Giuseppe e Commercianti dei Portici.

DICEMBRE 2017

Venerdì 1

dalle ore 16:30 alle ore 24:00 - “Il Trampolino del Venerdì” - Centro storico in festa! - Organizzazione Valtrigno e Commercianti del Centro

Sabato 2

Organizzazione Parrocchia San Nicola Vescovo

ore 18:30 Spettacolo Musicale dei ragazzi dell’A.C.: “E saremo Liberi”

… Aspettando il Musical: Presentazione del video ufficiale” La pace sia con te” (Brano inedito di Auro Zelli)

Mercoledì 6

Solennità liturgica di San Nicola Vescovo

Organizzazione Parrocchia San Nicola Vescovo

Ore 18.45 Piazza San Nicola: Tradizionale distribuzione dei pani in ricordo del miracolo del Santo Vescovo di Mitra e Processione

Giovedì 7

Fiaccolata mariana per le vie della nostra città - Organizzazione Parrocchia San Nicola Vescovo - Partenza ore 18.30 dalla Piazza di San Nicola

Venerdì 8

dalle ore 09:00 alle ore 23:30 - Presepi di quartiere - Organizzazione Comune di San Salvo

da Venerdì 8 a Domenica 10

dalle ore 17:00 alle ore 01:00 - 2^ Edizione “VINUM ET CULTURA - manifestazione enogastronomica - Piazza San Vitale - Organizzazione Comune di San Salvo e Pro Loco

Sabato 9

Organizzazione Pro Loco San Salvo e Istituto Comprensivo 2

dalle ore 16:00 alle ore 19:30 - Casa di Babbo Natale (sede Pro Loco)

ore 18:30 concerto Jury Camisasca - Chiesa San Giuseppe

Domenica 10

dalle ore 07:00 alle ore 24:00 - FIERA - Ambulanti in Città - Viale Duca degli Abruzzi - Strada Istonia - Organizzazione Confcommercio Chieti

Ore 18.30 Tombolata della Carità- Organizzazione associazione Volontariato Gerico e Caritas Parrocchiale - Auditorium Paolo VI - Chiesa San Nicola

dalle ore 16:00 alle ore 19:30 - Casa di Babbo Natale (sede Pro Loco) - Letture animate - Organizzazione Pro Loco San Salvo

Lunedì 11

ore 18:30 - Presentazione dei libri “Cercandoti” e le “beatitudini al contrario” di Matteo Gattafoni - Porta della terra

Giovedì 14

Organizzazione Comune di San Salvo

ore 18:00 - Presentazione del libro ”SOLE” di Simona Andreassi - Porta della Terra

Venerdì 15

dalle ore16:00 alle ore 19:30 Organizzazione Pro Loco San Salvo

Mercatini Natalizi - Piazza Papa Giovanni XXIII “L’Arte del Saper Fare”

Casa di Babbo Natale (sede Pro Loco) - Animazione per bambini (Mago Nicola)

Venerdì 15

Comune di San Salvo e Associazione “Arte presepiale” San Salvo

dalle ore 10:00 alle ore 20:00 - 5^ Mostra concorso arti presepiali - Museo Civico Porta della Terra

Sabato 16

Organizzazione Pro Loco San Salvo

dalle ore10:00 alle ore 19:30 - Mercatini Natalizi - Piazza Papa Giovanni XXIII “L’Arte del Saper Fare”

dalle ore16:00 alle ore 19:30 - Casa di Babbo Natale (sede Pro Loco) - Animazione per bambini (Armando)

- Castagne e vin brulè - Dj Set - Amici della tradizione

Sabato 16

Auditorium Paolo VI - Parrocchia San Nicola Vescovo

Ore 18.30 Convegno “150 anni di Azione Cattolica: passione cattolica e passione educativa”

Relatore Fabio Zavattaro – giornalista RAI

Domenica 17

Organizzazione Pro Loco San Salvo

dalle ore10:00 alle ore 19:30 - Mercatini Natalizi - Piazza Papa Giovanni XXIII “L’Arte del Saper Fare”

dalle ore10:00 alle ore 12:30 - Casa di Babbo Natale (sede Pro Loco) - Spettacolo “Burattini”

dalle ore16:00 alle ore 19:30 - Casa di Babbo Natale (sede Pro Loco) Spettacolo “Burattini”

dalle ore 17:00 alle ore 20:00 - Presepe Vivente - Centro Storico - Canti tradizionali (New Generation) -Comune di San Salvo e Istituto Comprensivo 2

Lunedì 18

Organizzazione Pro Loco San Salvo

dalle ore 16:00 alle ore 19:00 - Mercatini Natalizi - Piazza Papa Giovanni XXIII “L’Arte del Saper Fare” - Mercatino scuole

Martedì 19

Organizzazione Pro Loco San Salvo

dalle ore 16:00 alle ore 19:00 - Mercatini Natalizi - Piazza Papa Giovanni XXIII “L’Arte del Saper Fare” - Mercatino scuole

Mercoledì 20

Organizzazione Pro Loco San Salvo

dalle ore 16:00 alle ore 19:00 - Mercatini Natalizi - Piazza Papa Giovanni XXIII “L’Arte del Saper Fare”

Casa di Babbo Natale (sede Pro Loco) - Torneo di Calcio Balilla

ore 18:00 Fuoco di San Tommaso - Piazza San Vitale - Organizzazione Comune di San Salvo - Parrocchia San Giuseppe

Giovedì 21

Organizzazione Comune San Salvo - Orchestra scuola media S. D’Acquisto

dalle ore 17:30 alle ore 18:30 - Concerto Gruppo Alpini - Parrocchia di San Nicola

Venerdì 22

Organizzazione Comune San Salvo

ore 19:30 - Concerto di Natale - Banda Città di San Salvo - Parrocchia di San Giuseppe

Giovedì 21 - Venerdì 22 - Sabato 23

Organizzazione Commercianti dei portici - Strada Istonia

Giornate dedicate ai bambini - Magie, zucchero filato, teatrino, Nonna Canapa spiega la storia della canapa.

Sabato 28

Organizzazione Pro Loco San Salvo

dalle ore 17:00 alle ore 19:30 - Gruppo Alpini San Salvo - Castagne e Vin brulè - Animazione per bambini (Mago Cocò)

GENNAIO 2018

Venerdì 5

dalle ore16:30 alle ore 24:00 - “Il Trampolino del Venerdì” - Centro storico in festa! Organizzazione Valtrigno e Commercianti del Centro

Sabato 6

dalle ore 16:00 alle ore 19:00 - Arriva la befana - Animazione per bambini - Gonfiabili - Truccabimbi e caramelle ai bambini - Pro Loco San Salvo

dalle ore 18:00 alle ore 20:00 - Premiazione 5^ Mostra Concorso Arti Presepiali - Comune di San Salvo – Associazione “Arte presepiale” - San Salvo

ore 18.30 Spettacolo Musicale “ Stella Cometa” ragazzi scuola elementare e Azione Cattolica - Auditorium Paolo VI - Chiesa San Nicola

Sabato 28

ore 10:00 - Giornata della memoria Centro Culturale Aldo Moro

Domenica 29

ore 17:00 - 34^ rassegna del Sant’Antonio in collaborazione con l’Associazione “New Generation” - Palestra Via Verdi