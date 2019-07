San Salvo, un seminario sui rifiuti speciali e sulla loro gestione

Si parlerà di rifiuti, venerdì 1° dicembre presso la Porta della Terra, in un seminario rivolto alle aziende del territorio, organizzato dalla Ecologica Valtrigno.

Il tema che verrà affrontato grazie ai relatori – l’ingegner Gianluca Aquilano tecnico ambientale della NSG Pilkington, Giuseppe Argirò presidente della P.I. di Confindustria e Lorenzo Bastoni chimico e consulente ambientale – sarà l’approfondimento delle ultime novità nella normativa vigente, i rifiuti speciali e la loro caratterizzazione necessaria per omologarli presso il pertinente impianto di smaltimento/recupero, l’assegnazione dei cosiddetti codici CER ai rifiuti e le novità introdotte dall’edizione 2017 dell’ADR (in vigore dallo scorso 01/07/2017), la nuova modalità di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 (Legge n. 123 del 03/08/2017) con il conseguente abbassamento dei valori limite per metalli pesanti e idrocarburi ai fini dell’assegnazione della caratteristica HP14.

"Le aziende della nostra zona industriale sono chiamate ogni giorno a dover rispondere a queste domande – dicono i promotori – per questo la Ecologica Valtrigno, ha voluto intavolare una discussione sul tema per condividere i problemi e cercare di dare, grazie ai relatori presenti, delle risposte".

L’iniziativa vede il patrocinio del comune di San Salvo e dell’assessorato all’ambiente, Giancarlo Lippis.