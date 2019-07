L’Anmi di Vasto celebra la Festa di Santa Barbara

Sabato 2 dicembre il gruppo Anmi di Vasto celebrerà la festa di Santa Barbara, patrona della Marina Militare. Alle 16.30 ci sarà il raduno presso la sede sociale di Piazza del Popolo per raggiungere la chiesa di San Pietro in Sant'Antonio dove il cappellano Don Antonio Bevilacqua celebrerà una santa messa in cui saranno ricordati i soci defunti.

Al termine della celebrazione i partecipanti daranno vita ad un corteo con la deposizione di un omaggio floreale al Cippo aei Caduti del Mare. Poi ci sposterà nella Pinacoteca di Palazzo d'Avalos dove, in occasione del 50° della sua posa in via Adriatica, vi sarà un convegno sul Cippo ai Caduti del Mare con la relazione del generale Luigi Bacceli.

Come ogni anno, poi, avverrà la consegna degli attestati ai Soci per benemerenza e fedeltà. Alla manifestazione parteciperanno il capitano di Vascello Giuliano Benedetti, in servizio presso il Capo di Stato Maggiore della Marina, il capitano di fregata Fernando Cianci, comandante del 1° battaglione assalto "Grado" di Brindisi, il tenente di vascello Cosimo Rotolo, Comandante del Circomare di Vasto e il tenente di vascello Michele Pollutri, in servizio presso Navarm a Roma.

Il presidente dell'Anmi Vasto, Luca Di Donato, e il direttivo dell'associazione rivolgono l'invito a tutta la città.