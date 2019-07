Il 2 dicembre Nicoletta Braschi sul palco del Teatro Rossetti

Sabato 2 dicembre alle ore 21,00 secondo appuntamento della Stagione di Prosa del Teatro Rossetti di Vasto con un pilastro del teatro del Novecento, Giorni felici di Samuel Beckett, che in questo allestimento prodotto da Melampo e Teatro Stabile di Torino ha debuttato nel 2013. È di quegli spettacoli imperdibili. Non solo per il testo, qui proposto nella traduzione di Carlo Fruttero pubblicata da Einaudi, ma anche per la regia magistrale di Andrea Renzi - fondatore con Mario Martone, negli anni ’80, della compagnia Teatri Uniti e al cinema, attore per Sorrentino, Ozpetek, Salvatores, Virzì - che lo interpreta insieme a Nicoletta Braschi attrice che al cinema ha lavorato per Bertolucci, Giordana, Virzì (per il cui «Ovosodo» cui ha avuto nel ’97 il David di Donatello come miglior attrice non protagonista) e, naturalmente, Roberto Benigni di cui è moglie e musa ispiratrice.

Winnie (Nicoletta Braschi), donna assoluta e minimale, in scena sepolta fino alla vita in un cumulo di sabbia, con Willie, il marito. Una sfida sull’asse della fragilità e della resistenza, della logorroicità e del silenzio, della dipendenza e della solitudine, del riso e del pianto, dell’urlo e del canto.

Ingresso posto unico € 15 (studenti €10) – apertura botteghino del teatro un’ora prima dello spettacolo. www.teatrorossetti.it.