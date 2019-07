Contributi a fondo perduto per la digitalizzazione delle imprese, seminario al D’Avalos

Martedì 5 dicembre, alle 18, sarà la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos a Vasto ad ospitare il seminario informativo per l'accesso al bando "Voucher per la digitalizzazione delle PMI" che prevede un contributo del 50% a fondo perduto della spesa ammissibile di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

L’incontro, promosso da Cna Chieti, Cna Giovani Imprenditori Chieti, Fidimpresa Abruzzo e Studioware, con il patrocinio del Comune di Vasto, sarà l’occasione per conoscere nel dettaglio tutti gli aspetti legati al bando e le possibilità offerte alle micro, piccole e medie imprese per il processo di innovazione.

Apriranno l’incontro il sindaco di Vasto, Francesco Menna, e l’assessore all’innovazione Anna Bosco. Poi ci saranno gli interventi di Silvio Calice (Cna Chieti) “Presentazione del bando per la concessione del voucher”, Piero Chinni (Fidimpresa Abruzzo) “La misura di Fidimpresa Abruzzo per gli investimenti in digitale”, Renato De Ficis (Studioware) “Perché digitalizzare?” e Alessandro Del Bonifro (Studioware) “Esempi pratici sulla digitalizzazione”. Le conclusioni saranno affidate a Luca Lecce, Presidente CNA Giovani Imprenditori Abruzzo e Giuseppe Troilo, Presidente CNA Chieti.

