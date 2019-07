Qualificazioni mondiali, Daniela Sabatino firma la vittoria dell’Italia in Portogallo

È di Daniela Sabatino il gol che ha deciso la sfida di ieri tra l'Italia e il Portogallo, quarta partita del girone di qualificazione ai Mondiali di Francia 2019. L'attacante di Castelguidone, che milita nel Brescia femminile, che nella sfida giocata dalle azzurre a Castel di Sangro [LEGGI] era entrata in campo solo per una manciata di minuti, ieri è stata schierata titolare dal ct Milena Bertolini sulla linea di centrocampo e ha siglato al 37' del primo tempo, con un velenoso sinistro su assist di Barbara Bonansea, la rete che è valsa la vittoria alle azzurre.

Quella giocata a Estoril è stata una grande prova corale della Nazionale femminile che, nei prossimi mesi, cercherà di far meglio della squadra maschile centrando la qualificazione al Campionato del Mondo, competizione da cui l'Italia manca dal 1999. Dopo la rete di Daniela Sabatino, l'Italia ha saputo reggere bene di fronte agli attacchi delle lusitane e ha anche sfiorato il gol del raddoppio con la stessa attaccante abruzzese in contropiede e poi con Martina Rosucci.

Con questo prezioso successo, il quarto su quattro incontri disputati, le azzurre continuano a marciare in testa nel gruppo 6, staccando temporaneamente di 3 punti il Belgio che però ha giocato solo 3 partite. E, vista l'attuale situazione del gruppo, si delinea sempre più un testa a testa tra Italia e Belgio per conquistare il primo posto che darà la qualificazione diretta alle vincitrici dei sette gironi. Le quattro migliori seconde si contenderanno l'ultimo pass per la Francia.

Le azzurre ora torneranno in campo il 6 aprile 2018 per la sfida in trasferta con la Moldavia. Poi, il 10 aprile, si giocherà in Italia contro il Belgio. L'8 giugno ci sarà la sfida di ritorno con il Portogallo e il 4 settembre 2018 l'ultima sfida del girone in casa del Belgio.

Nel video la festa delle azzurre negli spogliatoi.